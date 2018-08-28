Если вы подали документы на оформление недвижимости или замену паспорта, но не успеваете получить результат услуги, – каковы сроки хранения документов в МФЦ, рассказали в пресс-службе ГБУ ЛО «МФЦ».

Часто бывает, что по различным причинам заявитель не может получить готовый документ: поездка в отпуск, длительная болезнь, проживание в другом регионе и другие.

Сроки хранения результатов по самым популярным услугам:

Услуги, связанные с оформлением недвижимости (Кадастровая Палата и Росреестр), – 1 мес.

Услуги комитета социальной защиты населения ЛО – 1 мес.

Справки о наличии/отсутствии судимости – 2 мес.

СНИЛС – 2 мес.

Водительские удостоверения – 2 мес.

Сертификат на материнский капитал – 3 мес.

Внутренние и заграничные паспорта – 3 мес.

После указанного срока МФЦ передает невостребованные документы обратно в ведомство. Для того чтобы получить документ, гражданин должен обратиться в орган власти или же написать заявление в МФЦ на выдачу документа из архива.

Информацию о сроках хранения документов по другим услугам можно узнать по многоканальному телефону справочной службы МФЦ Ленинградской области 8-800-500-00-47 или на официальном сайте www.mfc47.ru