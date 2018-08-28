В течение какого времени можно получить документы в МФЦ
Если вы подали документы на оформление недвижимости или замену паспорта, но не успеваете получить результат услуги, – каковы сроки хранения документов в МФЦ, рассказали в пресс-службе ГБУ ЛО «МФЦ».
Часто бывает, что по различным причинам заявитель не может получить готовый документ: поездка в отпуск, длительная болезнь, проживание в другом регионе и другие.
Сроки хранения результатов по самым популярным услугам:
Услуги, связанные с оформлением недвижимости (Кадастровая Палата и Росреестр), – 1 мес.
Услуги комитета социальной защиты населения ЛО – 1 мес.
Справки о наличии/отсутствии судимости – 2 мес.
СНИЛС – 2 мес.
Водительские удостоверения – 2 мес.
Сертификат на материнский капитал – 3 мес.
Внутренние и заграничные паспорта – 3 мес.
После указанного срока МФЦ передает невостребованные документы обратно в ведомство. Для того чтобы получить документ, гражданин должен обратиться в орган власти или же написать заявление в МФЦ на выдачу документа из архива.
Информацию о сроках хранения документов по другим услугам можно узнать по многоканальному телефону справочной службы МФЦ Ленинградской области 8-800-500-00-47 или на официальном сайте www.mfc47.ru