Вчера, 27 августа, в деревянной избе на территории заброшенного участка в районе улицы Дорожников в поселке Токсово был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщает следственный отдел по г. Всеволожску СУ СК РФ по Ленинградской области. Сотрудникам правоохранительных органов по горячим следам удалось задержать подозреваемого. Им оказался 54-летний бездомный. В ходе следственных мероприятий выяснилось, что погибший стал жертвой пьяной драки. По предварительной версии, вечером 26 августа группа мужчин, проживающих в заброшенном доме, распивала спиртное. В ходе конфликта один из них нанес несколько ударов ножницами в шею и бедро потерпевшего. От полученных ран мужчина скончался.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по установлению личности погибшего, а также следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следствием решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявления обвинения. Следственным отделом по г. Всеволожску возбуждено уголовное дело по статье «убийство».