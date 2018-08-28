Школа в Вартемягах войдет в областную программу реновации на 2019 год

Школа в деревне Вартемяги Агалатовского сельского поселения войдет в программу реновации школ Ленинградской области на 2019 год.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский ознакомился 27 августа с ходом работ по подготовке школы к новому учебному году. Отремонтированы столовая и библиотека, проведен косметический ремонт ряда других помещений, заменены канализационные трубы, сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района.

– Это здание 1964 года постройки – образец типичной сельской школы: уютной, по-настоящему родной для многих поколений жителей Вартемяг. Она расположена в очень живописном месте, и это неизменно. Но меняются времена, поэтому старая добрая школа из славного прошлого должна получить путевку в будущее, – сообщил глава районной администрации в ходе своего визита.

По словам Андрея Низовского, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко знает о состоянии школы в Вартемягах и лично дал распоряжение о включении этого объекта в программу реновации.

– Кроме этого, школе, конечно, нужен современный стадион – его мы будем проектировать, а со временем обратимся за софинансированием строительства в правительство области, – добавил Андрей Низовский.

Фото пресс-службы администрации Всеволожского района