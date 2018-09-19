Дебютная тема программы «Не чиновничий взгляд» посвящена одному из самых обсуждаемых в последнее время вопросов, которые задают подписчики ivbg.ru в социальных сетях: «А зачем тратить такие большие деньги на День рождения Ленинградской области, который недавно прошел в Выборге?». Итак, обсуждаем, оправданы ли такие траты.

На празднование Дня рождения Ленобласти в Выборге было потрачено 57 млн рублей. И есть мнение жителей Ленобласти, что деньги потрачены не совсем правильно. Вот что думает основатель движения «ПомогиСвоемуДепутату» Юлия Изюмова из Морозовского городского поселения:

«Безусловно, и жители региона, и сама Ленобласть заслужили праздник, но я считаю, что на подготовку действительно было потрачено слишком много средств. Можно было бы отметить несколько скромнее. Касаемо праздника, я считаю, что здесь не хватает анализа именно общественного мнения и обратной связи с жителями региона. Можно было, например, в тех же социальных сетях узнать, кого бы они хотели увидеть из артистов. Тем самым можно было бы разнообразить и учесть все музыкальные вкусы и сэкономить средства. А эти 57 млн можно потратить на то же благоустройство, освещение, ремонт дорог, на которые чаще всего жалуются житель поселений».

Эксперт, политолог, директор Института современного развития Дмитрий Солонников считает, что такого рода праздники нужны Ленинградской области и такие траты более чем оправданы:

«Без сомнения, праздники должны быть в любом субъекте федерации. И праздник — это то мероприятие, которое не только объединяет жителей области и региона, но и создает им видение будущего и перспективу, куда район и область будут дальше развиваться. Можно посмотреть, как проходил праздник в прошлом году, в этом году и, соответственно, представить, какой он будет дальше. Это динамика развития региона. А цифра в 57 млн не такая уж и большая на самом деле. Когда мы говорим о едином дне, когда объединяются все районы в области в едином порыве, — это прекрасно. И хорошо, что такой праздник есть».

В вопросе «Если бы у вас было 57 млн, куда бы вы их потратили?» мнения собеседников ivbg.ru тоже разделились.

Юлия Изюмова: «Занимаясь общественной деятельностью в Морозовском городском поселении, я потратила бы на благоустройство квартала Петрокрепость. Потому что это не только поспособствовало бы улучшению жизни этого квартала, но и развитию туризма во всей Ленобласти. Там у нас находится пристань, от которой отправляются туристы по 200 человек почти каждый день в крепость Орешек. И для них не сделана никакая инфраструктура: там нет туалетов, также нет пешеходной дорожки, и всем туристам приходится двигаться вдоль обочины с кустами, чтобы дойти до пристани и попасть к великому историческому памятнику. Я уверена, что если задать такой вопрос жителям Ленобласти, то любой житель захочет что-то преобразить».

Дмитрий Солонников: «57 млн рублей — это и правда небольшая сумма. За счет ее сделать что-то значимое для Ленинградской области наверняка не получится. Это сумма не сравнимая с тем, что нужно для постройки новой школы или детского сада. Там деньги гораздо большие. За эти деньги можно сделать или какой-то праздник, или какую-то виртуальную вещь. Например, разработать туристический бренд для Ленинградской области, сделать полноценный онлайн-справочник по культурно-историческим объектам всей Ленобласти, провести промоушен этого справочника, интернет-презентации в социальных сетях. Ни на что больше бы денег не хватило. Поэтому прекрасно, что деньги пошли на мероприятие на земле, а не распылились в сети интернет. Да, цифровая экономика, цифровые технологии — это сейчас актуально, это модно, это, без сомнения, продвигает регион. Но то, что они пошли в конкретное дело в конкретное время — это, на мой взгляд, правильно».

По мнению главного редактора ivbg.ru Олега Черных, неправильно говорить только о 57 млн рублей. Надо говорить о тех миллиардах, которые вложены в благоустройство Гатчины в прошлом году, в благоустройство Выборга в этом году. Надо говорить о тех миллиардах рублей, которые будут инвестированы в инфраструктуру Бокситогорска в 2019 году. Благодаря этим инвестициям в районах Ленинградской области появляются отличные тротуары, появляются новые фасады домов, появляются благоустроенные территории. А еще нам всем нужны праздники.