Европейский проспект в Кудрово достроят ко Дню знаний

Руководство компании «Инвестторг» попросило заместителя председателя правительства Ленинградской области Михаила Москвина не расторгать договор, по которому застройщик должен был построить Европейский проспект до конца декабря 2017 года. Теперь компания письменно обязалась выполнить соглашение до 1 сентября 2018 года.

Функции заказчика строительства Европейского проспекта были переданы Дирекции комплексного развития территории Ленинградской области, которая в августе 2018 года после согласования с собственниками участков и профильными органами власти региона вышла на площадку. Компания «Инвестторг» также вывела технику и начала активные работы, фактически силой вытеснив Дирекцию КРТ ЛО.

– В данной ситуации мы на стороне жителей, а не какой-либо организации, – отметил Михаил Москвин. – Нам важно, чтобы дорога была построена и надлежащим образом оформлена для передачи ее на баланс муниципалитета. Уверен, что «Инвестторг», будучи ответственной компанией, выполнит свое обещание. Через четыре дня мы с местными жителями, членами Совета новостроек и дорожной лабораторией будем рады принять новый Европейский проспект.