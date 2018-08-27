Концепцию развития транспортной инфраструктуры Всеволожского района, в частности строительства Северного транспортного обхода поселка Романовка, обсудили сегодня, 27 августа, на заседании Градсовета под руководством заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаила Москвина.

Проект разработан по заказу Дирекции комплексного развития территории Ленинградской области.

– Скоростная магистраль разгрузит Дорогу жизни от пробок, – отметил Михаил Москвин. – Как известно, недавно было принято решение притормозить строительство во Всеволожске, пока не будут решены дорожно-транспортные вопросы.

Предложенная концепция строительства – результат проработки всех дорожных проектов в западной части Всеволожского района, а также перспектив его развития. В рамках проекта предполагается последовательная ликвидация проблемных зон.

Во время дискуссии прозвучали предложения по формированию Северного обхода города Всеволожска с обеспечением возможности размещения кампуса СПбГУ. Теперь, после решения Градсовета, можно будет менять документы территориального планирования Всеволожска и запускать проектирование.

Ирэн ОВСЕПЯН