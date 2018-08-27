Футбольный клуб «Орешек», который базируется в посёлке имени Морозова, с 20 по 24 августа участвовал в открытом Кубке Старооскольской федерации футбола. Наши юные спортсмены заняли на соревнованиях третье место.

В этих соревнованиях принимало участие 12 детских команд. В команду ФК «Орешек» входили 11 мальчиков 2010–2011 годов рождения. Они приехали в город Старый Оскол Белгородской области под руководством своих тренеров: Заура Ржавского и Владислава Ёлкина. В незнакомом городе на чужом стадионе наши юные спортсмены не ударили в грязь лицом и в упорной борьбе вышли на почётное третье место.

– Мы зарядились положительной энергией и получили новый игровой опыт, – прокомментировал Заур Ржавский.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото из архива ФК «Орешек» сделано в Старом Осколе