Три наиболее загруженных перекрёстка Токсовского шоссе в границах Мурино модернизирует дорожный комитет Ленинградской области.

В настоящий момент завершается проектирование расширения перекрёстков шоссе с Вокзальной, Английской и Оборонной улицами, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Чтобы устранить помехи для потока машин, которые едут прямо и направо, согласно плану будут созданы так называемые полосы накопления транспорта. Также предполагается обустройство дорожек, ограждений и заездных карманов для автобусов, установка новых светофоров и перенастройка действующих. В общей сложности модернизируют почти два километра Токсовского шоссе.

Выполнение строительных работ намечено на 2019 год.