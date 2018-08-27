Сегодня, 27 августа, заместитель главы администрации по социальному развитию Светлана Хотько поздравила ветеранов, участников Курской битвы, – Виктора Майорова и Василия Лебедева – с 75-й годовщиной победы в памятном сражении.

– Нам выпала честь поздравить вас с таким памятным днем, – отметила Хотько. – Вы самоотверженно ковали Победу. Сегодня ветераны – живая история. И каждый из нас может лично сказать им спасибо. Мы гордимся и помним о вашем подвиге. От имени администрации Всеволожского района поздравляем вас и желаем здоровья, долгих лет жизни!

Кроме того, ветеранам вручили письмо от губернатора Курской области Александра Михайлова: «Поздравляю Вас с 75-й годовщиной Победы в Курской битве. 23 августа памятный день для каждого из россиян, день Воинской славы России. Сражение на Курской дуге – это событие, которое стало переломным моментом в судьбе целой страны, миллионов людей. Оно оставило неизгладимый след в нашей истории и стало символом мужества и героизма, твердости духа и стойкости советского народа в борьбе с фашизмом. С глубоким почтением россияне склоняют головы, вспоминают павших героев и отдают дань уважения ветеранам. Мы все в неоплатном долгу перед поколением победителей. Помним и гордимся».

В свою очередь ветераны рассказывали о том, что растянувшаяся на 49 дней огненного ада битва проходила по всей линии фронта между Орлом и Белгородом. Вспоминали о боях и о том, как заставили врага отступить.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы администрации Всеволожского района

