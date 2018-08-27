В течение трех минувших дней кинокомпания «ПРИОР Продакшн», работающая совместно со студией «Грин фильм», будоражила микрорайон Южный города Всеволожска. Для съемок фильма прямо на проезжей части улицы Невской вскрыли асфальт и выкопали глубокую яму.

24 августа на глазах у ошарашенных жителей съемочная группа снимала асфальт и копала яму. На другой день в образовавшейся дыре жители увидели опрокинувшуюся иномарку, а чуть позже – актёра Игоря Лифанова, разгуливающего по микрорайону в форме майора спасательной службы.

Так снимался эпизод для телесериала «Пять минут тишины». В этом эпизоде знаменитым спасателям из отряда «42-21» («Карелия – МЧС») предстояло помочь пассажирам машины, провалившейся в дыру на асфальтированной дороге. Перед авторами фильма поставлена задача, чтобы все эпизоды имели счастливый конец. И в данном случае, согласно сценарию, пассажиры иномарки остались живы. Из сотрудников спасательной службы тоже никто не пострадал. Жители микрорайона Южный в конечном счете также остались довольными. Мальчишки гурьбой бегали за Игорем Лифановым и Романом Курцыным, девушки брали автографы. А когда Игорь Лифанов сделал на съёмочной площадке небольшой трюк, ему рукоплескала вся улица.

Местных жителей подпускали настолько близко к съемочной площадке, что некоторым удалось попасть в кадр будущего фильма. Им сказали: «Снимите тёплые куртки и в фильме «Пять минут тишины» вы сыграете… зрителей, стоящих у обочины дороги и наблюдающих за тем, как подъёмный кран поднимает машину из ямы». Так что, когда третий сезон серила «Пять минут тишины» выйдет на экраны, смотрите внимательно: возможно, вы заметите своих земляков.

Однако, как нам сообщили сотрудники съёмочной площадки, данная серия выйдет на экран не раньше чем через полгода. 26 августа был последний съёмочный день во Всеволожске, затем съёмки продолжатся в других пригородах Санкт-Петербурга.

В главных ролях сериала снимаются Игорь Лифанов (командир отряда «Карелия – МЧС» Сергей Гиреев), Роман Курцын (новичок в отряде – Александр Грек), Артур Ваха (генерал МЧС Фёдор Поляков), зеленоглазая красавица Анна Пескова (в роли спасательницы Татьяны Беловой). Режиссёр фильма – Алексей Праздников.

Людмила ОДНОБОКОВА

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