Байкеры устроили мотопробег в память о защитниках Дороги жизни

45 мотоциклов и 13 машин приняли участие в мемориальном мотопробеге, который состоялся 25 августа. Это была целая колонна, которая продвигалась по Всеволожскому району. На территории Всеволожского района колонну сопровождали сотрудники УВД России по Всеволожскому району, и они, присоединившись к участникам пробега, возлагали цветы на могилы защитников Отечества.

Мотопробег назывался «Воздушные рабочие войны» и был посвящён лётчикам и служащим аэродромного обеспечения, погибшим при защите Дороги жизни. Организатор мероприятия – президент мотоклуба OST MC, член Общественной палаты Ленинградской области, руководитель сектора сухопутных войск Епархиального отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами РФ протоиерей Вячеслав Харинов.

Маршрут мотопробега был спланирован так, чтобы охватить обе стороны Дороги жизни. Как известно, Дорога жизни начиналась во Всеволожском районе, потом шла по Ладожскому озеру (зимой – по ледовой трассе, а летом – по водной трассе), и продолжалась на противоположном берегу Ладоги в Кировском районе Ленинградской области.

Байкеры, представители ветеранских организаций, а также прихожане Храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» и послушницы Свято-Георгиевского сестричества начали своё мероприятие с посещения аэродрома Смольный, который во время войны находился недалеко от микрорайона Бернгардовка. Аэродром Смольный подчинялся непосредственно НКВД, и здесь приземлялись правительственные самолёты. С 1941 по 1944 год на этом аэродроме базировались транспортные самолёты и истребительный полк прикрытия. Сейчас здесь находится воинское кладбище, которое нуждается в обследовании с целью его дальнейшего благоустройства.

Вторая остановка мотопробега была сделана в Углово – возле захоронения лётчиков. На аэродроме Углово во время войны базировалось несколько полков, в том числе легендарный Первый минно- торпедный полк. С этого аэродрома взлетал Герой Советского Союза А.Т. Севастьянов и другие советские асы.

Следующая точка маршрута находилась в Кировском районе, куда байкеры переехали по южному берегу Ладоги. Аэродром Выстав служил основным местом дислокации для 4 ГвИАП ВВС Военно-морского флота. Сейчас здесь находится заброшенное полузабытое захоронение лётчиков.

На всех трёх остановках участники пробега слушали рассказы о наиболее отличившихся в боях лётчиках, проводили поминальную службу, возлагали цветы и венки, производили троекратный салют. На захоронении в Углово они установили два щита. На одном щите обозначено: «Воинское захоронение лётчиков и военнослужащих аэродромного обслуживания авиагарнизона «Углово» ВВС РККА. 1941–1945. Вечная память». На другом щите перечислены имена захороненных на этом кладбище офицеров, которые были восстановлены по документам Министерства обороны. Теперь каждый проезжающий мимо человек будет знать, что перед ним – особое, памятное место.

Закончилось мероприятие экскурсией в Музей военной техники, который открыт при Военно-историческом центре «Порт Кобона». В этом музее, который находится в посёлке Кобона Кировского района, байкеры осмотрели экспонаты, связанные с боевыми буднями лётчиков.

Людмила ОДНОБОКОВА

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