Музыкальный театр во Всеволожске ищет таланты

Образцовый музыкальный театр «Премьера» Детской школы искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска объявил набор детей от 7 до 15 лет.

В театре помогут раскрыть творческие способности, развить речь и словарный запас, преодолеть стеснение и обрести уверенность в себе, научат выступать перед публикой.

Прослушивание проводится 26 и 27 августа в 15.00 по адресу: Всеволожский пр., д. 1. Для поступления нужно прочитать стихотворение или исполнить вокальное произведение.

Режиссер театра – Татьяна Георгиевна Валькова. Запись на прослушивание по тел.: +7 906 243-62-61.