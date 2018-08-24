Поисковики обследуют воинское захоронение вблизи деревни Ненимяки
Сегодня, 24 августа, во Всеволожском районе поисковый отряд «Группа Безымянная» вновь заступил на свою непростую вахту. Это был один из трудовых дней, которые случаются только тогда, когда все бойцы отряда могут собраться вместе в свободное от основной работы время.
В настоящее время «Группа Безымянная» занята обследованием воинских захоронений бойцов и командиров 142-й стрелковой дивизии 23-й армии. Захоронения находятся в районе населённого пункта Ненимяки. Поисковики узнали об этом благодаря документам из архива Министерства обороны. Согласно архивным документам на небольшом участке вблизи деревни Ненимяки находятся 116 братских могил. И это не госпитальное, а полковое кладбище, то есть здесь покоятся бойцы и командиры, погибшие во время боевых действий в 1942–1944 годах.
Поисковые работы на этом участке начались в 2017 году. Планируется, что они закончатся к концу 2018 года.
Поисковый отряд «Группа Безымянная» проводит обследование границ данного захоронения, выявляет его состояние и предположительное количество захороненных. Это делается с целью дальнейшего благоустройства воинского кладбища и постановки его на кадастровый учёт. Работы проводятся по согласованию с администрацией Куйвозовского поселения.
Людмила ОДНОБОКОВА