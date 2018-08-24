В минувший четверг, 23 августа, 17 всеволожских подростков, нуждающихся в особом внимании, побывали на экскурсии в Музее-заповеднике «Петергоф». Поездку для ребят, состоящих на учете, организовали Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Всеволожского района совместно с ПДН УМВД России по Всеволожскому району.

Ребята гуляли по аллеям парка, а затем стали участниками познавательной и развивающей кругозор экскурсии в любимом загородном дворце императора Петра I – Монплезир. Эта поездка для них не первая. Каждый год, летом, несовершеннолетние, состоящие на учете, посещают самые красивые и заповедные места Санкт-Петербурга и его пригородов, сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района.

Развитие детей и подростков, с которыми работает КДН Всеволожского района, не ограничивается лишь культурными программами. Ребята активно привлекаются к участию в спортивных и оздоровительных мероприятиях. Совсем скоро районный отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям проведет акцию «Неделя здоровья», посвященную профилактике употребления наркотических и психотропных веществ, формированию негативного к ним отношения, и, напротив, развитию интереса к здоровому образу жизни.