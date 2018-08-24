Агалатовская школа искусств стала лауреатом Общероссийского конкурса «50 лучших детских школ искусств».

Конкурс проводился Благотворительным фондом Фридриха Липса по поручению Министерства культуры Российской Федерации. По решению жюри школа в Агалатово была признана лучшей в Ленинградской области.

Руководители детских школ искусств – победители конкурса – будут приглашены в Москву для торжественного вручения дипломов.

Напомним, Агалатовская школа искусств была открыта в 1995 году. За достигнутые успехи школа включена в энциклопедию «Одарённые дети – будущее России». Дважды – в 2010 и 2014 гг. – школа удостоена звания победителя областного конкурса «Звезда культуры» в номинации «Лучшая сельская школа искусств Ленинградской области».

В 2014 году за большой вклад в эстетическое воспитание и развитие творческих способностей подрастающего поколения школа награждена Почётным дипломом Губернатора Ленинградской области. Также является победителем федерального конкурса «100 лучших школ России» в 2014–2015 учебном году.