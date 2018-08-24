Главное управление Росгвардии по СПб и ЛО объявило конкурс «Стихи и песни к портрету Героя России генерала Анатолия Романова». Творческое состязание посвящено 70-летию командующего внутренними войсками МВД России. Участие в нем могут принять все желающие.

Автору стихотворения или песни необходимо записать свое выступление на видео (не более 40 секунд) и до 5 сентября направить видеоролик на эл. адрес: pr-rosgvard78@mail.ru c пометкой «Конкурс», сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО.

Лучшие работы будут отобраны конкурсной комиссией и направлены для участия во всероссийском этапе конкурса. Победителям вручат призы и дипломы.

Напомним, командующий внутренними войсками МВД России Анатолий Романов в 1995 году возглавлял Объединенную группировку войск на Северном Кавказе. Он внес большой вклад в восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике.

6 октября 1995 года служебный автомобиль, в котором находился генерал Романов, в результате теракта был подорван боевиками под мостом на площади Минутка в городе Грозном. Анатолий Романов получил тяжёлое ранение. Долгое время проходил лечение в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н. Бурденко. С 2009 года его лечение продолжается в Главном военном клиническом госпитале войск национальной гвардии РФ, за жизнь генерала ежедневно ведут борьбу врачи и медсестры, его поддерживает семья, сослуживцы и друзья.

Указом Президента Российской Федерации от 5 ноября 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, генерал-лейтенанту Анатолию Александровичу Романову присвоено звание Героя Российской Федерации. Ему также присвоено очередное воинское звание генерал-полковника.