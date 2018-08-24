Во дворе дома 3/1 на ул. Героев во Всеволожске 23 августа начались работы по благоустройству детской площадки.

Производитель работ – ООО «Мидас». С утра и до позднего вечера кипела работа. Строительная техника привозила песок и гравий, рабочие в спецодежде разравнивали поверхность площадки. Все старые металлические конструкции и ограждение были демонтированы. Сегодня рабочий процесс продолжается с раннего утра.

Оборудование для площадки будут устанавливать в сентябре. Следите за подробностями в ближайших новостях.