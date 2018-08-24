Новый детский сад на ул. Кожемякина, рассчитанный на 300 детей, откроется 1 сентября в Сертолово.

В настоящее время идет комплектование групп. Завершается процесс приемки-передачи здания от застройщика – ООО «ЦБИ» – администрации Всеволожского района. Новый детский сад на ул. Кожемякина, д. 9 будет являться структурным отделением МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2».

Выкуп садика у застройщика запланирован на осень 2018 года. До этого момента здание будет эксплуатироваться по договору безвозмездного пользования. Об этом на совещании с сертоловскими родителями, застройщиком и районными властями рассказал заместитель председателя правительства области Михаил Москвин.

Напомним, детский сад строился с 2012 года, а в июле 2018 года был сдан в эксплуатацию.