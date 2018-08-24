Во Всеволожском лицее снимают сериал

23 и 24 августа на территории Всеволожского лицея № 1 киностудия «Белая полоса» снимает художественный сериал под рабочим названием «Шпион № 1».

В течении нескольких серий герои фильма будут ловить шпиона – американские агенты ЦРУ попытаются найти «крота» в своих рядах, а российские спецслужбы будут искать в своем тылу американцев. Режиссер-постановщик фильма – Михаил Баркан, оператор-постановщик – Андрей Лебедянский, в главных ролях: Иван Стебунов, Сергей Колос, Мария Луговая.

Во Всеволожске снимаются сцены, которые по сценарию происходят в 1991 году. Здание Всеволожского лицея привлекло съемочную группу, потому что это типичное кирпичное строение середины XX века. Съемочная площадка охраняется от посторонних и любопытствующих.

Людмила ОДНОБОКОВА