В Сертолово тушили условный пожар

Вчера, 22 августа, на базе Пригородного филиала ЛОЭСК прошли масштабные комплексные учения энергетиков и силовых структур с ликвидацией чрезвычайных ситуаций на энергообъектах филиала при пожаре и угрозе теракта.

По легенде учений, начиная с 10 утра, в Сертолово произошло сразу несколько серьезных ЧП. Сначала произошло возгорание в распределительном щите в главном здании Пригородного филиала на Индустриальной улице. Сотрудники ЛОЭСК были в срочном порядке эвакуированы. Дежурный диспетчер вызвал спасателей, пожарных и скорую помощь. Как только очаг горения был локализован, тут же поступил следующий сигнал – в РЭС г. Сертолово тоже произошло возгорание и задымление в административном здании. Для эвакуации сотрудников РЭС со второго этажа «горящего» здания, спасателями был использован «куб жизни» – надувная подушка, на которую сотрудники выпрыгивали из окон.

А около 11 утра поступил анонимный звонок о заминировании склада материально-технических средств. Склад был оцеплен до прибытия кинолога. В неопознанном предмете было обнаружено взрывчатое вещество. После чего сотрудниками ГИБДД был увеличен радиус оцепления и вызвана бригада ОМОНа Ленобласти по разминированию.

Кроме этого, по сценарию учений произошло серьезное возгорание в электроустановке. «Загоревшаяся» трансформаторная подстанция была тут же отключена от сети, прибывшей на место возгорания бригадой ОВБ, которая выдала допуск об обесточивании подстанции, после чего пожарный караул приступил к тушению пожара. Лишь когда он был локализован, учения были признаны состоявшимися.

– Подобные комплексные учения мы проводим на базе каждого из филиалов ЛОЭСК раз в три года,– отметил организатор учений, помощник генерального директора ЛОЭСК по гражданской защите Александр Дудкин. – Учения одновременно проводились не только в городе Сертолово, но и в поселке Уткина Заводь, и в поселке Орехово. Во время учений мы сознательно делаем акцент не только на пожаре, но и на антитеррористических действиях, – мы живем в неспокойное время и каждый должен быть готов к правильным действиям в любых чрезвычайных ситуациях.