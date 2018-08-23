Племенной завод «Бугры» Всеволожского района вложит в создание крупнейшего в Ленинградской области животноводческого комплекса 800 миллионов рублей.

Аналогичный проект будет реализован и другим крупным производителем региона – племзаводом «Мыслинский», руководство которого готово инвестировать 1,5 миллиарда рублей. Общее поголовье двух хозяйств составит 5 тысяч голов крупного рогатого скота. Предполагается, что здесь будут получать до 20 тысяч тонн молока ежегодно.

Соглашение о сотрудничестве подписали сегодня на XXVII Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь» председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 47-го региона Олег Малащенко, генеральный директор ООО «Племенной завод “Бугры”» Виктор Локтионов и генеральный директор АО «Племенной завод “Мыслинский”» Николай Мещанинов.

– Благодаря тандему производство молока в регионе можно увеличить на 4%, что позволит начать реализацию масштабного проекта по производству сыров, – считает Олег Малащенко

Сегодня Ленинградская область – лидер в сфере молочного животноводства. Регион занимает первое место в стране по молочной продуктивности коров (производство молока от одной коровы в год) – 8 389 кг молока, что на 40% выше, чем средние показатели по РФ и 5-е место по объемам производства молока. Всего в Ленинградской области около 90 производителей молока, а поголовье коров составляет 77 тыс. голов, общее количество крупного рогатого скота – 184,6 тыс. голов.