Сегодня на заседании правительства региона в ходе обсуждения поправки в областной закон «О мировых судьях Ленинградской области» было принято решение о создании двух новых судебных участков.

Председатель областного комитета правопорядка и безопасности Александр Степин сообщил о необходимости увеличения количества судебных участков в Муринском и Заневском поселениях. В свою очередь, губернатор региона Александр Дрозденко поручил комитету правопорядка и безопасности разработать нормативы для содержания участков мировых судей в районах области для оптимизации бюджетных расходов.

Согласно действующим нормам по нагрузке на одного судью должно приходиться не более 23 000 жителей, в то время как в Мурино и Кудрово, на действующих там участках, нагрузка на каждого судью составляет более 40 тысяч человек.

Информация об обновленных границах всех участков будет размещена на сайте администрации Ленинградской области.