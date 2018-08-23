Участок площадью почти 2,6 га сформирован для строительства новой школы в Новом Девяткино.

Областной комитет по строительству включил проектирование школы на 1120 мест в программу 2019 года. Сроки проектирования объекта составят 9–12 месяцев. Строительство запланировано на 2020–2023 годы, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Напомним, школу должна была построить компания «Главстройкомплекс», которая арендовала у муниципалитета землю для строительства жилого комплекса «Галактика». В течение трех лет, отведенных на реализацию проекта, застройщик не смог сформировать нормативный участок, не начал вкладывать средства в социальную инфраструктуру. Сейчас в компании введена процедура наблюдения. Существующая школа в Новом Девяткино работает в две смены – после обеда начинают учиться третьи и четвертые классы.