Коровы Мурка и Пастилка – первые в области

Корова Мурка племзавода «Гатчинское» и корова Пастилка племенного завода «Новоладожский» стали лучшими на XV областной выставке племенных животных «Белые Ночи – 2018», которая прошла сегодня, 22 августа, в деревне Энколово Всеволожского района.

Жюри выбрало животных в двух номинациях: черно-пестрой голштинской и айрширской пород. Всего в конкурсе участвовали представители более полусотни племенных хозяйств Ленинградской области. Кроме этого, на конкурс приехали гости из карельского племсовхоза «Мегрега».

Кроме молодых особей, на «подиум» вышли и «дамы» более зрелого возраста. Буренки без капли смущения демонстрировали свои прелести и с важным видом удалялись. Оценивал конкурсанток судья международного класса из США, представитель ассоциации племенных хозяйств World Wide Sires Майкл Крик.

Всего в рингах были представлены более 80 животных черно-пестрой голштинской и айрширской пород – лучших по экстерьеру и показателям молочной продуктивности. Строгое жюри оценивало «конкурсанток» по племенным качествам, необходимым для производства молока.

Ирэн ОВСЕПЯН