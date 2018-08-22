День Государственного флага в России был официально установлен в 1994 году. И вот уже почти четверть века отмечает этот праздник наша страна. Между тем, история национального триколора начинается в далеком XVII столетии. А традиции почитания государственной символики в российской державе зародились задолго до появления на флагштоках бело-сине-красного флага.

Из глубины веков

Что было до появления трехцветного флага? Какие государственные символы являлись «визитной карточкой» державы и представляли страну на международной арене? Столетиями на Руси функции флага выполняли знаки княжеской и царской власти, родовые, религиозные и иные символы. Стоит особо отметить, что история официальных атрибутов нашей страны тесно связана с территорией Ленинградской области: ведь именно здесь, на берегах Волхова, зарождалась российская государственность.

Есть основания полагать, что первым государственным символом Руси было изображение сокола, летящего на добычу. В 2008 году во время раскопок на Земляном городище Старой Ладоги в Волховском районе Ленобласти, считающейся первой русской столицей, была обнаружена древняя литейная форма с этим изображением. Ряд ученых считает, что этот «сокол» постепенно трансформировался в «двузубец», а потом и в «трезубец», встречающийся на монетах и печатях времен русского князя Владимира Красно Солнышко и его сыновей.

Что можно считать прямым прообразом государственного флага? Ответ очевиден: княжеские стяги. Стягом на Руси называли длинный шест, к верхушке которого привязывали конский хвост. Такие приспособления использовали в качестве знамен на поле боя. Они как бы «стягивали» воинов к военачальнику во время битвы. Со временем стяги стали изготавливать из ткани. С принятием христианства на них стали помещать изображения Иисуса Христа и святых – «знамения». Отсюда происходит знакомое нам современное слово «знамя». Знамёна тогда имели различные цвета – зелёный, жёлтый, белый, красный. На них изображались святые лики, звёзды и кресты. Также на государственных стягах великих князей часто изображали архангела Михаила и Георгия Победоносца на коне. Этот обычай пережил века: «ездец» с копьем, поражающий черного змея, изображен на современном гербе Москвы.

В XV веке в отечественной государственной символике появился двуглавый орел. Наследница Древней Руси, Московская Русь не была первой державой, принявшей данный геральдический символ «на вооружение». В это время двуглавый орел размещался на гербах целого ряда средневековых государств – в том числе Византийской империи, которая, как известно, передала духовную и политическую эстафету крепнувшей и разраставшейся Руси-России. Размещение изображения двуглавого орла на государственных знаменах при великом князе Иване Третьем было актом глубоко символическим, закреплявшим преемственность Москвы по отношению к оплоту православной веры – Константинополю.

Современный флаг России – бело-сине-красный триколор в качестве государственного флага впервые появляется при царе Алексее Михайловиче. Распространена точка зрения, что трехцветный флаг был поднят на первом русском фрегате «Орёл». Окончательно российский триколор утверждается при Петре Великом. Главным образом он использовался на торговых судах. На военных кораблях поднимали Андреевский флаг. Наряду с общероссийским флагом использовался также черно-желто-белый – символ императорского дома. Эти два флага долгое время использовались в дореволюционной России одновременно. Однако в конечном итоге именно бело-сине-красный триколор был официально признан национальным флагом державы. Это произошло в начале царствования императора Николая II.

Незабытый символ родины

Дальнейшая история русского государственного флага полна драматизма. После Февральской революции 1917 года, положившей конец монархическому образу правления в России, важнейшие элементы государственной символики сохранились, но претерпели множество существенных изменений. Двуглавый орел остался на деньгах и печатях, но лишился императорских атрибутов – корон, скипетра и державы. Кроме того, с груди орла исчезло изображение Георгия Победоносца. Единственным флагом новой России фактически остался бело-сине-красный триколор, хотя официально его утверждение в качестве государственного символа было отложено до созыва Учредительного собрания. Но захватившие власть большевики разогнали Учредительное собрание и утвердили совершенно новую государственную символику. В ней не было ничего от многовековых традиций страны, она воплощала идеологические основы нового «пролетарского» государства. Серп и молот, сноп пшеницы и земной шар должны были означать прославление труда и дружбу народов. Красное знамя – кровь, пролитую за идеалы революции.

Почитание русского триколора сохранилось лишь в эмиграции. Многие верили, что рано или поздно увидят родной флаг над Зимним дворцом и Кремлем. Но лишь немногие из изгнанников дожили до того дня, когда над Белым домом в Москве впервые был официально поднят трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного символа красное полотнище с серпом и молотом. Это произошло 22 августа 1991 года. В этот знаменательный день на Чрезвычайной сессии Верховного Совета РСФСР было принято постановление считать «полотнище из… белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России. Так спустя 70 лет российский триколор вернулся на свое законное место. А еще через четверть века снова зареял над возвращенным Крымом.

День мировых рекордов

День Российского флага открыл широкие просторы для народной фантазии. Традиции празднования многообразны и изобилуют национальными рекордами. Например, во Владивостоке 7 июля 2013 года десятки тысяч горожан выстроились на мосту через бухту Золотой Рог с красными, синими и белыми флажками в руках, таким образом сформировав 707-метровый флаг России. Это событие попало в книгу рекордов Гиннесса как самый большой «живой» флаг в мире. 22 августа 2014 года в Омске был создан российский триколор из 225 самолетов. В 2015 году в Сочи усилиями тысяч добровольцев было поставлено сразу несколько национальных рекордов: впервые в российской истории был развернут самый большой флаг России, состоялось самое массовое исполнение Гимна Российской Федерации. В тот день впервые флаги 85-ти российских субъектов, включая флаги Крыма и Севастополя, были объединены в единое огромное полотно.

В Ленинградской области сложились свои традиции празднования Дня Российского флага. Каждый год в одном из городов проводится массовое шествие с огромным триколором, который по главным городским магистралям проносят представители всех районов Ленобласти, почетные граждане, заслуженные люди региона и молодежь. Этот обычай зародился в Гатчине по инициативе губернатора региона Александра Дрозденко.

Местом проведения главных областных мероприятий в День Государственного флага Российской Федерации в 2018 году выбран город Кировск. Здесь состоится праздничное шествие с триколором, торжественное вручение паспортов юным гражданам Российской Федерации. Жителей и гостей города ждет праздничный концерт в городском парке культуры и отдыха. В это время в всех районах 47-го региона пройдут праздничные мероприятия, будут раздаваться трехцветные ленточки и брошюры со словами российского гимна. Так новые традиции органично вплетаются многовековую историю государственной символики России.

Флаг, герб, гимн – без этих атрибутов существование государства немыслимо. Через почитание официальных символов гражданин имеет возможность выразить свою гордость за державу, свою любовь к родной стране.

Виталий МЕЗЕНЦЕВ