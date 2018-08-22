В среду, 22 августа, на Юбилейной площади города Всеволожска прошла торжественная церемония награждения победителей и участников соревнования «Ветеранское подворье». В мероприятии приняли участие десятки ветеранов – садоводов, огородников и животноводов.

Выступая на торжественной церемонии награждения победителей и участников «Ветеранского подворья», заместитель главы районной администрации по социальному развитию Светлана Хотько отметила, что с каждым годом конкурс приобретает всё большую значимость. Начальник отдела культуры Наталья Краскова особо подчеркнула, что на таких людях держится Россия и необходимо всячески помогать им, чтобы еще больше раскрыть их потенциал.

Первое место в конкурсе на лучшее ветеранское подворье завоевала Людмила Илларионова из Щегловского поселения. Второе место – у Валентины Зуевой, Наталии Семивражновой, Анны Попазовой. Диплом III степени вручили Ирине Пантелеевой, Сергею Мощуку, Галине Бобровой.

Пальма первенства среди самых благоустроенных дачных участков принадлежит Владимиру Половинкину из поселка имени Морозова. Диплом II степени получили Вера Астраханцева, Татьяна Трифонова, Валентина Шуливейстрова, Петр Васильченко, Зинаида Егорова. Диплом III степени в этой номинации завоевали Раиса Андреева, Раиса Петухова, Валентина Педак, Людмила Середа, Тамара Трофимычева.

Церемония награждения сопровождалась выставкой продукции приусадебных участков, на которой в изобилии были представлены экологически чистые фрукты и овощи, молочные и мясные деликатесы, картины, вышивка и другие чудеса рукоделия. Сложные композиции из свеклы, картошки, моркови, тыквы, баклажанов и кабачков, плоды диковинных форм и размеров – каждый участник привез на выставку лучшие образцы своей продукции. Все желающие могли попробовать настоящие деревенские творог и сметану, вкуснейшие соусы на основе индюшиных и перепелиных яиц, выпечку и домашние заготовки.

– Мы с супругой очень любим свой участок, – отметил победитель Владимир Половинкин. – Здесь мы проводим много времени, внедряем новые методы по благоустройству. Сегодня наш участок имеет ухоженный вид, так как главный упор мы делаем на хвойные насаждения. С годами методы оформления дачи совершенствуются, и мы постоянно пытаемся быть в тренде последних событий.

– В этом году у меня будет богатый урожай, – рассказывает победительница Людмила Илларионова. – Мы всей семьей трудимся на огороде, и в этом залог нашего успеха.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона КРУПНОВА