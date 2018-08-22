26 августа на берегу реки Лубьи пройдет XXVII музыкально-поэтический вечер под открытым небом «День памяти поэта Николая Гумилева во Всеволожске».

В 17.00 состоится панихида по казненному поэту. А в 18.00 начнется музыкально-поэтический вечер. В мероприятии примут участие поэты, писатели, певцы, авторы-исполнители, литературоведы, историки, краеведы, сотрудники библиотек и музеев, общественные деятели из Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Москвы. Место проведения: г. Всеволожск, ул. Советская, берег реки Лубьи.