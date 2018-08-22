Торжественные мероприятия, посвященные Дню Российского флага, состоялось сегодня, 22 августа, на Юбилейной площади во Всеволожске.

Праздник сопровождался занимательными мастер-классами и выступлениями творческих коллективов. Ведущие праздника рассказали о происхождении российского триколора. Но началось мероприятие с поднятия стягов Российской Федерации, Ленинградской области и Всеволожского района.

Собравшихся поздравил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, который отметил важность проведения мероприятия, воспитывающего патриотизм и любовь к Родине.

– Каждая страна имеет свою символику, – отметила глава МО «Город Всеволожск» Ангелина Плыгун. – Россия – многонациональная страна, где проживают представители разных народов, каждый из которых гордится, когда звучит российский гимн и поднимают российский стяг.

Андрей Низовский и Ангелина Плыгун вручили первые паспорта 14-летним гражданам РФ, наградили почетным знаком депутата города Всеволожска Ирину Бритвину, почтили память и презентовали книгу Геральда Баско, участника Великой Отечественной войны, ушедшего от нас в этом году.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона КРУПНОВА