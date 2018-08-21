В июне этого года в стране началась реализация проекта по добровольной маркировке продуктов питания «Светофор».

Цветовая индикация продуктов была разработана Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральным агентством научных организаций, Федеральным и исследовательским центром питания, биотехнологии и безопасности пищи и Первым Московским государственным медицинским университетом им. И.М. Сеченова на основе изучения мирового опыта и опроса трех с половиной тысяч потребителей.

Маркировка пищевых продуктов становится весьма актуальной в условиях роста социально значимых неинфекционных заболеваний, причиной которых является неправильное питание людей. Избыточное употребление продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жира привело к тому, что россияне стали часто страдать ожирением, сахарным диабетом II типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Программа будет осуществляться в рамках правительственной «Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года», которая предусматривает в качестве эффективной превентивной меры повышения образованности и информированности граждан страны использование дополнительной цветовой индикации на продуктах питания. Маркировка является добровольной и предназначена для того, чтобы потребитель имел право выбора продукции в пользу здорового питания.

Цветовая индикация не будет распространяться на продовольственное сырье, продукты с простым пищевым матриксом (сахар-рафинад, растительное и сливочное масло, сало-шпик и др.), на сахаристые кондитерские изделия и мучные кондитерские изделия, сыры, бутилированную питьевую и минеральную воду, сладкие безалкогольные напитки, продукцию лечебного и детского питания, БАДы.

Методические рекомендации для производителей, которые намерены ввести цветовую индикацию, основаны на серьезном анализе среднесуточного потребления пищевой продукции россиянами и усредненных значениях критически значимых пищевых веществ в питании и для удобства распределены по таблицам.

Маркировку красным цветом, означающую «высокое содержание», рекомендовано наносить на упаковку продукции, в которой величины содержания поваренной соли, добавленного сахара, жиров с насыщенными жирными кислотами превышают нормативные показатели. Зеленый цвет должен означать «низкое содержание», желтый – «среднее содержание».

Сведения о содержании указанных веществ будут наноситься на упаковку в виде графического изображения трех (к примеру, вертикальных полос красного, желтого и зеленого цвета), а само изображение должно быть оформлено в квадрат серого или белого цвета. Цветовая индикация на маркировке должна быть разборчивой и нестираемой.

Обычный покупатель вряд ли будет разбираться, сколько сахара, соли или жиров содержится в том или ином продукте на прилавке магазина, для него важно знать, в чем себе можно отказать, а что позволить сегодня к столу, и таким образом регулировать собственное питание. Информация в Методических рекомендациях «Цветовая индикация на маркировке пищевой продукции в целях информирования потребителей» предназначена для добросовестных производителей.