Сегодня предлагаем вам вспомнить о дне, особо отмеченном в нашем календаре: третья суббота августа провозглашена Всемирным днём бездомных животных. Этот день появился в реестре календарных дат по инициативе Международного общества прав животных в 1992 году. Нынче он приходится на 18 августа, и мы отмечаем этот, совершенно точно грустный праздник в 26-­й раз. Каким образом?

Зоозащитники, многочисленные общественные организации, неравнодушные к судьбам бездомных питомцев, организуют в этот день выставки животных, благотворительные аукционы, сборы пожертвований для наших четвероногих друзей и прочие акции. С одной целью: привлечь внимание общественности к проблемам бездомных братьев наших меньших. По возможности ищут Шарику и Мурке новых хозяев.

В Москве, по разным данным, проживает от 30 до 100 тысяч бездомных собак, а количество бездомных кошек, скрывающихся в подвалах и чердаках, приносящих по два-три приплода в год, не поддается исчислению. Сколько бездомных кошек и собак живет в подвалах и бегает по улицам нашего города и обитает в лесах Всеволожского района – нет такой статистики. Есть только размышления, эмоции и впечатления, воплотившиеся в эти зарисовки, как говорится, «с живой натуры».

…У моих ближайших соседей случилось незапланированное и совсем не долгожданное прибавление в семействе. Бездомная кошка облюбовала на их участке заброшенный собачий вольер. Сообразила, что собаки в нем давно не живут, в вольере две просторные и теплые будки, полные разной ветоши. И главное – есть обширный помост, под который всегда можно нырнуть и скрыться от недобрых глаз…

Мурлыся, так я про себя стала её называть, благополучно вывела в брошенном собачьем вольере свое потомство, и в один теплый летний день из вольера выглянули на свет божий три симпатичных кошачьих мордашки. Один серый, другой белый, а третий – самый настоящий «персик»… Глядя, как неутомимо труженица-мать таскает в вольер мышей своим несовершеннолетним детям, даже суровый сосед пару раз поставил Мурлысе и ее потомству мисочку молока. Мыши-то были им еще не по зубам!

Не веря своим глазам, кошка каким-то нежным, трогательным мяуканьем звала детей, – мол, выходите, опасности нет, и они приникали к плошке с едой. Мурлыся торопливо, постоянно оглядываясь по сторонам, чуть-чуть похватав еды, тут же отходила в сторону. И постоянно сглатывая слюну, явно с любовью наблюдала за детьми. И сколько я ни уговаривала ее, как ни подсовывала отдельно ей какой-нибудь пакетик еды, она неизменно оставляла его для детей.

– Мамка… – с уважением сделал вывод мой сосед, наблюдая однажды за процессом кормления котят. – Такая большая Мамка!.. А в чем душа только держится. Некоторым людям бы так, как этой кошчонке к детям относиться…

И мне показалось, или в самом деле это было, но в глазах у здоровяка-соседа блеснула подозрительная влага… Это не помешало ему вскоре подчистую снести вольер. И то верно: он совсем обветшал и мог рухнуть в любой момент. Кошка перевела свое потомство на новую «квартиру»: в разбитую машину, которая сиротливо дожидалась своего часа утилизации. Под ней можно было укрыться от дождя и холода, спрятаться от любой грозящей опасности, в том числе кота Миши или кошки Бонни.

Бонни бывшая хозяйка оставила в качестве «приданого» дальнему родственнику, а сама уехала на ПМЖ куда-то за границу. Заметьте, оставила кошку вместе с квартирой. Молодому человеку, который был точно не Клайд, Бонни была совершенно не нужна. Так дымчатая пушистая красавица оказалась на улице. Домашняя и ласковая, стерилизованная, она не привыкла жить вне дома. Не умела добывать еду, не умела выпрашивать и отстаивать в бою добытое. Часами сидела у подъезда в надежде, что ее впустят обратно. Но ее не пускали. Худо-бедно Бонни приспособилась жить на улице, и, если сердобольные соседи не выносили ей еду, она даже научилась ее добывать, точнее, отбирать у тех, кто слабее. Например, у котят моей Мурлыси. Все как у людей. Только с большим тактом и благородством, что ли… Если котята, по ее мнению, наедались, Бонни подходила к их мисочке и доедала то, что оставалось.

Надо сказать, что моя кошка Мурлыся была не по годам умна. Тощенькая, совсем ребенок, в чем душа держится, мордочка-маска, веселенький трехцветный окрас… Благодаря этой маске мы ее и приметили еще прошлой осенью. Трех разноцветных котят, совсем малышей, подбросили к нашим старым «двухэтажкам». Вся округа знала: наша добровольная защитница животных Валентина (имя изменено) половину своей скудной пенсии тратит на то, чтобы подкармливать кошек, в изобилии расплодившихся на просторах среди заброшенных сараев и гаражей.

Немного об этой чудачке. Вечно озабоченная демографической проблемой бездомного племени, наша «кошатница», как ласково звали ее соседи, приставала ко всем, включая случайных прохожих: «Возьмите котеночка! Очень красивенький, только его надо поймать. Он не домашний, он на улице рожден». Ловить котят желающих практически не находилось.

При этом у Валентины дома были свои две персидские красавицы, взятые с каких-то выставок, где предлагаются животные-«отказники». Кошки плодились и размножались неутомимо. Не все, но выживали. Факт, что их и подкидывали также неутомимо. Топить котят рука не у всех поднималась, а переложить ответственность и решение проблемы на чужие плечи – это мы умеем.

Большинство из нас придерживается позиции: «Увидишь чужую беду, опусти глаза долу и пройди мимо, иначе эта беда станет твоей». Иногда получается так жить, а иногда нет, стоит только впустить кого-то в свое сердце. И своеобразное подвижничество Валентины рано или поздно тоже возымело действие. Расплодившихся кошек и котят стали подкармливать всем миром. Совершенно незнакомые люди озаботились судьбой и брошенной Бонни. Упорно ищут ей новых хозяев. Зиму этой, в свое время заласканной, домашней кошке не пережить.

Моя коллега рассказала трогательную историю о спасении кота. Возвращаясь с работы, она обратила внимание на двух женщин, склонившихся над израненным котом. Несчастный даже не мог есть и только пил воду, которую старушка принесла из дома.

Молодая женщина попросила посторожить кота, а сама пошла за машиной, чтобы отвезти его в лечебницу.

– Если выживет, оставлю у себя, – сказала девушка. Она действительно вскоре приехала на машине, кота бережно завернули в простыню, уложили на переднее сиденье. На следующий день коллега встретила одну из спасительниц и узнала, что в ветклинике кота усыпили – он был весь переломан.

Статистика, связанная с жизнью бездомных животных, печальна. Пристроить новым хозяевам удается не более 1% собак из городских приютов, почти половина бездомных животных умирает, не прожив и двух лет, против 11–12 нормальных лет жизни в семье. От 3 до 4 миллионов собак и котов уничтожают ежегодно из-за нехватки мест и количества специальных приютов. А еще эта самая беспристрастная статистика утверждает, что 75% животных выгнаны на улицу жестокими и безответственными хозяевами. Неприспособленные к жизни на улице звери обречены на скорую гибель. Активисты движения защиты животных просят не проходить мимо несчастных, и Международный праздник – действенный инструмент, помогающий обратить внимание людей на тех, кого мы приручили.

Мы тоже с вами можем откликнуться на этот молчаливый призыв о помощи, стоящий в глазах бездомного пса, – помочь любому приюту бездомных животных (а их немало). И они очень нуждаются в нашей помощи, и совсем не обязательно она должна быть материальной. Ваши руки тоже пригодятся. Наконец, можно просто покормить незнакомую вам кошку на улице. И хотя я знаю немало противников подобных методов, еще больше я знаю людей, которые постоянно таскают в своих сумочках пару пакетиков корма, чтобы с готовностью протянуть руку помощи этим бедолагам. Давайте вспомним, почему они оказались там, где оказались? В подвалах и в канализационных люках, просто в подворотне и даже на электрических подстанциях, куда они забираются в поисках тепла и где их запросто может ударить током. И такое случается, к сожалению. Я это видела своими глазами и очень бы не хотела, чтобы подобную картину видели вы или (не приведи Господь!) ваши дети и внуки.

А еще они, наши Тузики и Барсики, ежедневно гибнут под колесами автомобилей, умирают от голода и холода, их травят и забивают до смерти отморозки-догхантеры – и всё это дело твоих рук, человек! Мы же знаем и другую крайность, когда одна или один любитель животных «кошмарит» весь дом, содержа в квартире до 50 кошачьих или собачьих особей. И жизнь людей превращается в ад.

Только-только, ни шатко ни валко начинают работать законы об ответственности за жестокое обращение с животными.

Я задаю себе вопрос: почему, немало бывая за границей, я практически нигде не видела бездомных собак и кошек? Почему в том же американском городе Джексоне при виде собачонки, бросающейся прохожим под ноги и явно потерявшей хозяина, тут же выстроилась толпа людей. Кто-то проверил наличие жетона, кто-то вызвал полицию, а третьи уже позвонили хозяевам, потому что на жетоне был указан телефон… Кстати, первые законы о защите животных были приняты в Англии, а самые лучшие условия для животных созданы в Австралии. Вполне человеческие.

И я задаю себе еще один вопрос: почему многие мои знакомые постоянно носят с собой те самые пакетики с кормом, чтобы накормить совершенно незнакомую кошку, почему моя подруга потратила очень много сил, чтобы пристроить красивую породистую собаку, явно выброшенную хозяевами, а другая взяла с улицы самую обыкновенную дворняжку? И лучше, и преданнее друга у нее, возможно, и нет. И почему у меня болит сердце, когда я смотрю на Мурлысю и ее потомство, потому что зима не за горами, и что ждет её детей, да и ее саму этой зимой? Почему мы делаем это, вызывая порой тихую иронию, а порой открытую неприязнь? Может быть, просто для того, чтобы остаться людьми, чтобы чувствовать себя человеком?..

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

