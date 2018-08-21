Стихия бушевала во Всеволожском районе в ночь с 20 на 21 августа. Сильный ветер, порывы которого достигали 15 м/с, пронесся по части поселений района. Больше всего разгул стихии ощутили на себе жители Агалатовского и Романовского поселений, а также некоторых населенных пунктов Щегловского, Токсовского и Кузьмоловского поселений. Пик ненастья пришелся на период с 5 до 6 утра.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, в данный момент ремонтные бригады компаний «Пригородные сети», ВПЭС и «Оборонэнерго» ликвидируют многочисленные обрывы линий электропередачи, вызванные падением деревьев. Дороги от веток и поваленных деревьев убирают с дорог специалисты ДРСУ. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало. Информацию о ходе восстановительных работ концентрирует ЕДДС администрации Всеволожского района. По предварительному прогнозу, все последствия ненастья будут ликвидированы к вечеру.

Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (813-70) 24-488 (ЕДДС администрации Всеволожского района).