Разрешенная скорость на участке трассы «Сортавала» увеличена до 110 км/ч

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» увеличило максимальную разрешенную скорость движения на участке дороги А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола» с 9-го по 57-й километр в Ленинградской области до 110 км/ч.

Строительство новой дороги А-121 «Сортавала», или Новоприозерского шоссе, ведется в Ленинградской области с 2010 года. На сегодняшний день федеральные дорожники ввели в эксплуатацию четыре очереди строительства данной дороги с 9-го по 57-й километр. Осенью 2017 года досрочно открыто рабочее движение на участке V очереди с 57-го по 72-й километр, полностью ввод объекта (км 57 – км 81) планируется в текущем году. Открытые участки являются дорогой 1-В категории, идут в обход населенных пунктов, имеют четыре полосы движения (по две в каждую сторону), разноуровневые развязки и пересечения с региональными и местными дорогами, надземные пешеходные переходы, искусственное освещение. Встречные потоки разделены бетонным барьерным ограждением.

В настоящее время ФКУ Упрдор «Северо-Запад» ведет капитальный ремонт участка с км 81 по км 106 и продолжает реконструкцию участка км 131 – км 154 на границе Ленинградской области и Республики Карелия. Здесь будет заасфальтирован последний грунтовый разрыв на сети федеральных дорог северо-запада России.