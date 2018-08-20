В Сертолово, Всеволожске и на участке электрических сетей в пос. Орехово 22 августа пройдут совместные учения энергетиков, пожарных, спасателей, полицейских и медицинских работников на базе филиала АО «ЛОЭСК» «Пригородные электрические сети».

По легенде учений, в административных зданиях филиала «Пригородные электрические сети» произошел пожар, угрожающий здоровью и жизни работников и посетителей филиала. В учениях участвуют 188 сотрудников филиала и 21 представитель силовых структур.

В ходе учений будут отработаны совместные действия по эвакуации работников и посетителей из административных зданий филиала АО «ЛОЭСК», проведению аварийно-спасательных работ, оказанию медицинской помощи пострадавшим в условиях пожароопасной обстановки.

Кроме того, будут отработаны антитеррористические действия энергетиков и экстренных служб Ленобласти при получении анонимного звонка о «заминировании» объекта, а также совместные действия при ликвидации возгорания трансформаторной подстанции.