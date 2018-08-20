В Кудрово 26 августа состоится празднование 82-летия Всеволожского района и дня рождения Заневского поселения.

Мероприятия начнутся в парке «Оккервиль» в 10.00. Посетителей ждет насыщенная спортивная программа от Янинского КСДЦ. Малыши в возрасте от 3 до 6 лет проверят, кто из них самый быстрый на велогонках, а ребята от 7 до 14 лет посоревнуются в забеге на роликовых коньках. Участники праздника попробуют свои силы в армрестлинге и гиревом спорте. Они смогут сыграть в дартс, флорбол, шашки, шахматы, бочче, настольные хоккей и футбол. Для самых маленьких сделают игровую зону с батутом и кольцебросом. Старательным спортсменам вручат подарки.

А еще гостям продемонстрируют показательные выступления по чирлидингу, футбольному фристайлу, битбоксингу, брейк-дансу и различным единоборствам, а также экстремальное шоу канатоходцев.

В 11.00 стартует фестиваль креативных детских колясок. В 14.00 начнется костюмированное шествие по Европейскому проспекту делегаций со всего района.

В 15.00 в «Мега Парке» состоится праздник с участием звезд российской эстрады – группа Дунаевский Orchestra, певица Афина, Михаил Боярский, Родион Газманов и DJ Цветкофф. Завершится праздник фейерверком в 21.30.