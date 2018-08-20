В адрес Елены Александровны Гончаровой, известного не только в нашем районе, но и в области доктора, заведующей кардиологическим отделением регионального сосудистого центра при Всеволожской клинической межрайонной больнице, на днях пришла эта правительственная телеграмма: «Уважаемая Елена Александровна! Поздравляю Вас с присвоением почётного звания «Заслуженный врач Российской Федерации». Желаю дальнейших успехов и новых достижений, крепкого здоровья, счастья, благополучия и плодотворной работы на благо Ленинградской области. Губернатор Дрозденко А.Ю.»

Уверены, что многие наши земляки присоединятся к этим поздравлениям. Сердце – не камень, оно очень часто просит о помощи, и скольких больных спасают наши медики – люди самой благородной профессии. Елена Александровна среди них. Во Всеволожской КМБ врачом-кардиологом она работает 27 лет, из них 21 год – заведующей отделением. За эти годы медицина ушла далеко вперёд. Сейчас в отделении применяются уникальные современные методы: ставят кардиостимуляторы, делают коронарографию и стентирование сосудов (более 1000 в год), используют новейшие медицинские технологии и оборудование. Все это, несомненно, продлевает жизнь пациентам, избавляет их от инсультов и инфарктов. А Елена Александровна Гончарова имеет к этому самое прямое отношение, постоянно совершенствуя профессиональный опыт и отдавая свое доброе сердце людям, обратившимся к ней и её коллегам за помощью.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива