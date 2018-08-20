В популярной компьютерной игре, созданной на основе танковых сражений Второй мировой войны, одной из высших наград является так называемая «Медаль Колобанова». Она присуждается игроку, в одиночку «уничтожившему» пять и более вражеских бронемашин. Взять «Медаль Колобанова» весьма престижно и очень непросто – хотя, конечно, куда как проще, чем подбить вражеский танк в реальном бою. На виртуальной медали изображен танк, в очертаниях которого угадываются контуры легендарного «Клима Ворошилова», сокращенно – КВ­1. Именно на такой боевой машине Зиновий Григорьевич Колобанов и его боевые товарищи совершили свой потрясающий подвиг в августе 1941 года под Гатчиной.

Путь профессионала

Зиновий Колобанов родился в 1910 году, во Владимирской губернии, в многодетной крестьянской семье. Он рано лишился отца, работал в колхозе, затем учился в техникуме, откуда был призван в армию. Военная стезя оказалась для вчерашнего крестьянского парня настоящим призванием. В 1936 году он окончил Орловское бронетанковое училище имени М.В. Фрунзе. Благодаря отличной учебе молодой лейтенант получил право выбирать место службы. Затруднений с выбором не возникло: Зиновий Колобанов всегда мечтал о Ленинграде. Первое место его службы – Ленинградский военный округ. Первая должность – командир танка.

Следующие несколько лет – служба на разных командных должностях и обучение на Курсах усовершенствования командного состава. Накануне Советско-финской войны Зиновий Колобанов был назначен командиром танковой роты 1-­й лёгкой танковой бригады на Карельском перешейке. Зимняя война стала для него не только боевым крещением, но и испытанием его морально-волевых и профессиональных качеств. На своей боевой машине молодой офицер прошёл от границы до Выборга, трижды горел. За участие в прорыве линии Маннергейма был награжден орденом Красного Знамени и получил звание капитана. Но за «братание» его подчиненных с финскими солдатами после объявления мира Колобанов был разжалован и лишен наград.

По окончании войны с Финляндией опальный танкист продолжил службу в Киевском военном округе. Здесь Зиновий Колобанов проявил себя как способный офицер, занимал ряд командных должностей. С началом Великой Отечественной войны был переведён на Северный фронт командиром роты тяжёлых танков 1-­го танкового полка 1-­й танковой дивизии и получил звание старшего лейтенанта.

На перекрестке трёх дорог…

77 лет назад немецкие войска группы армий «Север», преодолев Лужский рубеж, продвигались к Ленинграду. На пути вражеских бронированных колонн был город Красногвардейск – так в то время называлась Гатчина. Большое стратегическое значение этого города было очевидно: здесь находился важный транспортный узел, отсюда по железной и автомобильным дорогам открывались прямые пути на Ленинград. Здесь, возле Красногвардейска, после непрерывных боев под Псковом, Кингисеппом и Лугой в августе 1941 года сосредоточилась 1­я танковая дивизия, в составе которой воевала рота Колобанова. Воевала умело: так, 14 августа в бою на реке Луге экипаж его боевой машины уничтожил танк и орудие противника. Тяжелые бои с немецкими танками выдержало подразделение Колобанова под Молосковицами в Волосовском районе. Но главный бой старшего лейтенанта и его боевых товарищей был впереди.

19 августа старший лейтенант Колобанов был лично вызван к командиру дивизии генералу Виктору Баранову. Прикрывать три дороги, ведущие к Красно­гвардейску со стороны Луги, Волосово и Кингисеппа, – такая задача была поставлена молодому командиру танковой роты. «Перекрыть их и стоять насмерть!» – по-военному коротко и безоговорочно прозвучал приказ генерала.

В распоряжении старшего лейтенанта были пять танков КВ­1. По классификации того времени «Клим Ворошилов» относился к категории тяжелых танков: его боевая масса – 47 тонн, лобовая броня 75 миллиметров, вооружение: 76­миллиметровая пушка, три пулемета, экипаж – пять человек. В каждую из пяти машин роты было загружено по два боекомплекта бронебойных снарядов.

Понимая, что встречный танковый бой с многократно превосходящими силами противника обречен на неудачу, Колобанов решает организовать засаду. Он направил два танка на лужскую дорогу, два – на кингисеппскую, а сам занял позицию недалеко от перекрестка. Здесь был выкопан капонир – танковый окоп.

Момент истины

На следующий день, 20 августа, на Лужском шоссе показалась вражеская колонна. Здесь танкисты роты Колобанова открыли кинжальный огонь, подбив пять танков и три бронетранспортёра. Вскоре по дороге на совхоз «Войсковицы» проследовали немецкие разведчики-мотоциклисты, которых экипаж Колобанова беспрепятственно пропустил, дождавшись подхода основных сил противника. И вот они показались… Командир орудия (наводчик) Андрей Усов приник к прицелу. В прошлом – профессиональный артиллерист-инструктор, участник войны в Польше и Финляндии, Андрей Михайлович был настоящим танковым снайпером. После первых произведенных им выстрелов три головных немецких танка загорелись, перекрыв дорогу. Далее огонь был перенесен на хвост, а затем и на центр колонны. Несколько десятков боевых машин оказались в огненной западне. Танки съезжали с дороги и попадали в болото. В горевших машинах противника начал рваться боекомплект. За 30 минут боя экипаж Колобанова подбил все 22 танка в колонне. Всего наши танкисты уничтожили 45 единиц вражеской бронетехники. Ни один советский танк в том бою не был подбит, несмотря на то, что в башню одного только командирского танка попали 114 немецких снарядов. Победа в Войсковицком бою задержала наступление противника на Ленинград. Город на Неве получил необходимую передышку для подготовки к обороне.

Навеки в памяти народной

15 сентября Зиновий Колобанов был тяжело ранен под Ленинградом и долго лечился в госпиталях. После войны он продолжил службу в танковых войсках. Андрей Усов сражался в Ленинградской области и принял участие в операции «Январский гром», в результате которой Ленинград был полностью освобожден от вражеской блокады. Затем освобождал Прибалтику, Польшу, брал Кёнигсберг и Росток.

Как это ни странно, но об этой впечатляющей победе советских танкистов под Гатчиной широко заговорили сравнительно недавно. Еще лет десять назад о блестящей операции, проведенной Зиновием Колобановым, знали немногие. Сегодня же благодаря усилиями профессиональных историков, энтузиастов-поисковиков и журналистов забытые и полузабытые имена героев заняли достойное место в огненной летописи великой войны. О Войсковицком бое снято множество документальных фильмов, написаны книги и сотни статей. Имя Зиновия Колобанова – не пустой звук для жителей Ленинградской области.

Николай АВЕРЬЯНОВ