Новая школа в Мурино примет своих первых учеников в День знаний

Муринская школа № 3, рассчитанная на 700 учеников, распахнет свои двери 1 сентября. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки в Мурино.

– Сейчас уже полностью укомплектован педагогический коллектив школы, завезено все методическое оборудование и материалы, – проинформировал журналистов Александр Дрозденко. – Вместе с тем, в школу, по данным на середину августа, подано всего 330 заявлений. За последние годы удалось решить проблему со строительством образовательных учреждений в Мурино, но в некоторых школах и детсадах возникают проблемы с недобором детей.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона КРУПНОВА