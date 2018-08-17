Прием заявок в СЗФО на X Всероссийский конкурс на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец» на региональный этап конкурса завершается 1 сентября.

Для участия в конкурсе принимаются работы журналистов, освещающие вопросы этнокультурного развития народов Российской Федерации, межэтнического взаимодействия, воспитания толерантных отношений и опубликованные в средствах массовой информации (периодической печати или прошедшие в теле – и радиоэфире федеральных, областных, республиканских, городских, районных, этнических СМИ) в период с 1 августа 2017 года по 1 августа 2018 года.

Конкурс рассчитан на участие журналистов федеральных, региональных и национально-культурных СМИ и проводится отдельно для федерально-региональных изданий и изданий локальных (в том числе этнических) в шести номинациях: «Телевидение», «Радио», «Пресса», «Интернет», «Детские и молодежные СМИ», «Родные языки». СМИ имеет право заявить на конкурс в каждой номинации не более 3-х отдельных материалов; для цикловых материалов и постоянных рубрик – не более 3-х циклов/рубрик и до 3-х работ в каждом цикле/рубрике.

Анкету и заявку, необходимые для участия в конкурсе, можно скачать тут. Принимаются работы, опубликованные с 1 августа 2017 г. по 1 августа 2018 г. Начало приема работ: 10 августа 2018 г. Материалы на конкурс предоставляются ссылкой на файлообменник или вложенными файлами в сопровождении полностью оформленных (подписанных руководителем и заверенных печатью) и отсканированных заявки и анкеты по электронной почте на адрес: smirotvorets-2018@yandex.ru