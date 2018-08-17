Двухполосную дорогу длиной 200 м, соединяющую улицу Арсенальную с Токсовским шоссе, автомобилисты смогут опробовать уже в конце сентября.

Компания «Дальпитерстрой» намерена потратить на строительство этого участка дороги 48 миллионов рублей.

– Строительство близиться к концу и в сентябре дорога уже будет открыта, – отметил в ходе рабочей поездки в Мурино глава региона Александр Дрозденко. – Первоначальная стоимость проекта была почти вдвое меньше. Однако сумму пришлось пересмотреть, так как появились новые вводные. Эта дорога позволит вывести поток автотранспорта за пределы жилого квартала, мы разгрузим плотное движение. От этого выиграют и жители, и водители, и застройщики.

Отметим, что эта тема обсуждалась также на первом Совете новостроек под председательством Александра Дрозденко.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона КРУПНОВА