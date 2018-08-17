22 августа, в 12.00, на Юбилейной площади города Всеволожска состоится танцевальный флешмоб, посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации.

Всех желающих приглашают принять участие в этом массовом танцевальном мероприятии. Для этого необходимо заполнить заявку участника, изучить движения для флешмоба, видео которых опубликованы на сайте Всеволожского центра культуры и досуга и на странице ВЦКД «ВКонтакте». Запись на участие производится до 20 августа по эл. почте vsevmk@mail.ru Справки по телефону: 8 (813-70) 23-633.

Сегодня, 17 августа, в 16.00, во Всеволожском ЦКД (Колтушское ш., д. 110) пройдет репетиция.

Напомним, 22 августа на Юбилейной площади во Всеволожске пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню флага России. В программе: вручение паспортов Российской Федерации гражданам, достигшим 14 лет; подведение итогов фотоконкурса «Мой флаг – моя Россия», флешмоб, выступления творческих коллективов Всеволожского района и многое другое.