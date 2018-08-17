Застройщики ЖК «Силы природы» в Мурино планируют сдать квартиры на четыре месяца раньше намеченного срока – в феврале 2019 года. В ходе рабочей поездки губернатор Ленобласти Александр Дрозденко одобрил предложение о подключении к системе водоснабжения и коммуникациям.

– Мы готовы оперативно согласовать новую схему достройки объекта и внести изменения в проектную документацию, – пообещал на стройплощадке губернатор. – Но, прежде всего, компания должна построить дома. И не надо рассчитывать на то, что, когда дом будет на высокой стадии готовности, можно будет использовать дольщиков как таран. Заставить нас принять дом в таком безобразном виде, как сейчас, не удастся. Здания примем только когда объекты будут соответствовать техническим нормам. Что касается коммуникаций, то я готов взять ответственность за их подключение на себя. А пока мы рассуждаем как расставить мебель в квартире, которая не построена.

Напомним, владельцы квартир ждут новоселья уже шесть лет. Всего в ЖК приобретено более 2,5 тыс. квартир.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона КРУПНОВА