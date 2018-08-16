Рахью озарят светодиодные фонари

В Рахьинском городском поселении Всеволожского района взамен старых уличных фонарей установят 600 новых светодиодных светильников. Работы будут проведены в рамках реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в Ленинградской области.

Модернизация наружного освещения с заменой на светодиодные аналоги будет осуществлена по энергосервисному контракту. Срок действия контракта – 5 лет. Размер экономии электроэнергии за этот период составит не менее 2 452 621 кВт*ч.

Преимущество энергосервисного контракта заключается в том, что установка новых фонарей не требует дополнительных финансовых вложений со стороны муниципальных образований и бюджетных учреждений, так как оплата за них осуществляется только за счет средств, сэкономленных заказчиком на оплате энергоресурсов. Таким образом, поселения получают не только новые осветительные приборы без лишних затрат, но и возможность существенно сэкономить бюджетные средства в будущем на оплате счетов за электроэнергию.