12 спорных земельных участков будет выделено для строительства развязки с КАД в районе Западного Мурино. Об этом сегодня, 16 августа, в ходе рабочей поездки на строительные площадки в Мурино и Новом Девяткино заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Сейчас на объекте ведутся работы по переустройству транспортных коммуникаций.

Отметим, что ранее владельцы нескольких участков тормозили строительство транспортной развязки в Мурино. Проблему удалось решить после недавнего выкупа земельных наделов.

В ходе инспектирования губернатора сопровождали заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин, глава Всеволожского района Ольга Ковальчук, руководитель администрации района Андрей Низовский, другие областные и районные чиновники.

– Сегодня правительство Ленинградской области старается развязать транспортный узел проблем, – отметил Александр Дрозденко. – Не так давно был запущен прокол, а на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о строительстве ТПУ «Девяткино». Отмечу, что еще в конце прошлого года Ленавтодор провел конкурс на возведение транспортной развязки в Мурино. По итогам подрядчиком было признано АО «ПО «Возрождение». Однако были моменты, которые мешали решить транспортные проблемы. В частности, это касалось ввода в эксплуатацию проезда под КАД в Мурино. Планировалось, что все решится в апреле, но из-за недоработок ввод в эксплуатацию был отложен.

Сегодня транспортные проблемы в Мурино решаются в несколько этапов. Строительство транспортной развязки с КАД завершится в 2020 году. Ее стоимость составит 775 миллионов рублей. Первый этап строительства объездной дороги в Мурино составит 2 млрд 300 миллионов. Предусмотрено, что 40 процентов профинансирует Министерство транспорта РФ. Второй этап строительства оценивается примерно в пять миллиардов, однако вопрос финансирования пока не решен. Губернатор предложил подключить к стройке компании-застройщиков и федеральное финансирование.

– Без решения транспортных проблем невозможно представить развитие Мурино, – отметил Александр Дрозденко. – Если не решить их, тогда надо думать об искусственном ограничении жилищного строительства. Поэтому мы решили построить полноценный объезд для транзитного транспорта. Его общая стоимость оценивается в примерно 8 млрд руб. Это позволит довести транспортное обеспечение до цивилизованных норм.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона КРУПНОВА