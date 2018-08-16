Вопрос строительства приюта для животных обсудили 15 августа на градсовете в правительстве Ленинградской области. Пока земельный участок значится в составе земель сельскохозяйственного назначения.

– Недалеко от предполагаемого места для приюта находится зона рекреационного назначения, предназначенная для возведения санитарно-оздоровительного комплекса, что не позволяет строить приют для бездомных животных рядом с медицинскими учреждениями, – отметил заместитель председателя правительства по строительству Михаил Москвин. – Однако никакого оздоровительного учреждения на соседнем с приютом участке не будет. Там планируется построить спортивный объект. Для того, чтобы решить проблему, мы предложили администрации Всеволожского района изменить назначение рекреационного участка. Насколько мне известно, есть предприниматель, который готов инвестировать средства на строительство приюта, который появится на улице Шишканя во Всеволожске.

Отметим, что градсовет одобрил включение в границы города Всеволожска земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения для размещения приюта для бездомных животных.

Ирэн ОВСЕПЯН