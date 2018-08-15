Генплан Всеволожска изменят с учетом интересов многодетных семей

Изменения в главный градостроительный документ обсудили сегодня, 15 августа, на градсовете под председательством зампреда правительства по строительству Михаила Москвина.

Документ разработан на основании постановления администрации Всеволожского района. На повестке дня стоял вопрос о включении в границы города Всеволожска участков из состава земель сельскохозяйственного назначения для размещения учебно-опытного хозяйства и общественно-деловой застройки. Обсуждались также вопросы изменения функционального зонирования территории муниципального образования.

– Необходимость этих изменений вызвана ситуацией, сложившейся при выделении в 2015 году участков для многодетных семей, – отметил Михаил Москвин. – Из 58 наделов, которые были выделены многодетным семьям для жилищного строительства, 49 – находятся в зонах с особыми условиями использования или на территориях, где нельзя строить дома. Получается, что, пытаясь помочь многодетным семьям, мы не можем решить вопрос их обеспечения земельными участками. Для ускорения решения социально значимой задачи 6 июня на совместном заседании с администрацией Всеволожского района было решено внести изменения, которые коснутся территории около 20 га. Речь идет о включении в границы города земельных участков из состава земель сельхозназначения и изменении функционального зонирования.

Ирэн ОВСЕПЯН