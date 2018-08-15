Социальные гарантии – многодетным семьям

В 2018 году на общую поддержку семей с детьми из бюджета Ленинградcкой области будет выделено 2 млрд 100 млн рублей. Об этом сегодня, 15 августа, на IV Форуме социальных работников «Человеческий капитал – ключевой фактор социально-экономического развития региона», рассказала председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Людмила Нещадим.

– Меры поддержки семьям с детьми – разные, – отметила Нещадим. – Среди них – единовременное региональное пособие при рождении ребенка, в этом году благодаря новому Социальному кодексу его сумма увеличилась и составила 30 тысяч рублей. Кроме того, ежемесячная выплата за третьего ребенка, которая составляет 9 724 руб., плюс региональный материнский капитал в размере более 117 тыс. руб. Отмечу, что Ленинградская область – один из немногих субъектов РФ, где ежегодно планируется увеличение выплат и компенсаций. Проектом бюджета на следующий год уже предусмотрена индексация выплат на 4 процента.

Ирэн ОВСЕПЯН