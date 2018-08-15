Вопросы комплексной безопасности и подготовки образовательных учреждений обсудили 14 августа на межведомственной комиссии по профилактике правонарушений во Всеволожском районе Ленинградской области.

Специалисты сектора муниципальной безопасности районной администрации, сотрудники полиции и МЧС, представители комитета по образованию Всеволожского района выступили с докладами и обозначили основные направления, на которые руководителям школ и детских садов следует обратить внимание перед 1 сентября. В первую очередь это безопасность детей и антитеррористическая защищенность объектов. Предпраздничные проверки уже прошли в 34 школах и 24 детских садах района. Все выявленные замечания, если таковые имеются, должны быть устранены до 31 августа.

В День знаний, 1 сентября, в каждой школе Всеволожского района обеспечивать безопасность будут сразу несколько специальных структур – частные охранные предприятия, дружинники, а также сотрудники полиции.

За безопасностью школьников, спешащих на праздник и иногда переходящих дорогу в неположенном месте, проследят инспекторы ГИБДД. Они будут нести дежурство на самых сложных участках, где пешеходные переходы могут показаться трудными для школьников, отвыкших за время летних каникул от ответственного и внимательного поведения на дороге.

Второй блок вопросов, вынесенных на комиссию, касался профилактики правонарушений в молодежно-подростковой среде. Статистические цифры говорят о постепенном снижении количества нарушений законодательства со стороны несовершеннолетних. Важную роль в этом играет профилактическая работа, проводимая Комитетом по образованию, Комиссией по делам несовершеннолетних Всеволожского района, а также специальными отделами полиции.

Елизавета БАСКОВА