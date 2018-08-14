Во Всеволожске начал работать специально оборудованный передвижной пункт приема отходов, в котором осуществляется прием отработанных ртутьсодержащих ламп. Эти чрезвычайно опасные для природы отходы теперь можно ждать на переработку.

Ртутьсодержащими являются все люминесцентные энергосберегающие лампы дневного света, которые активно используются как в учреждениях, так и в квартирах и частных домах. Отработанные лампы в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов отнесены к отходам I класса опасности – чрезвычайно опасные. Степень вредного воздействия таких отходов на окружающую среду оценивается как очень высокая с необратимым нарушением в экологических системах. По гигиенической классификации химическое вещество «ртуть» также относится к первому классу опасности (чрезвычайно опасное химическое вещество).

Зачастую такие лампы выбрасываются вместе с обычным мусором с последующим размещением на полигонах твердых бытовых отходов, что наносит огромный ущерб природе и людям.

В связи с этим на территории Всеволожска начал работать специально оборудованный передвижной пункт приема отходов, осуществляющий стоянку по адресу: Всеволожский пр., 72 (ж/д ст. Всеволожская). Прием ламп осуществляется с 11.00 до 12.00 в следующие дни: 04.08.2018, 12.08.2018, 25.08.2018, 02.09.2018, 15.09.2018, 23.09.2018, 06.10.2018, 14.10.2018, 27.10.2018, 04.11.2018, 17.11.2018, 25.11.2018, 08.12.2018.