На заседании межведомственной рабочей группы по подготовке и реализации совместных проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области, были утверждены сроки строительства участка Лахтинско-Правобережной линии метрополитена от станции «Улица Дыбенко» до станции «Кудрово». Завершить работы планируется в 2025 году.

В обсуждении принципиально важного для Всеволожского района вопроса участвовали заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаил Москвин, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин и генеральный директор АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Кирилл Поляков.

Стороны договорились о том, что до июня 2019 года будут завершены предпроектные разработки, до июля 2020 года должна быть разработана документация по проекту планировки и проекту межевании территории для размещения объектов метрополитена, к началу 2023 года – разработана проектная документация. Сами строительные работы запланированы на 2023–2025 годы.

Помимо станции «Кудрово», на территории Ленобласти разместится еще один крупный объект метрополитена – электродепо «Правобережное». Заместитель председателя правительства региона Михаил Москвин сообщил членам рабочей группы, что область проработала и готова представить два варианта размещения депо. «Мы готовы принять метрополитен, выполнить работы и обеспечить необходимое финансирование», – подчеркнул он.