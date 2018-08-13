Всеволожские артисты сыграли «Евгения Онегина» у Азовского моря

Молодежная театральная студия «Отражения» из Всеволожского ЦКД заняла третье место во Всероссийском фестивале-конкурсе театрального искусства «Морская жемчужина», проходившем в рамках Всероссийского творческого проекта «Ты можешь!» в краснодарском поселке Кучугуры.

Режиссер студии Олег Шишов привез в приморский поселок спектакль по поэме А.С. Пушкина «Евгений Онегин», предварительный показ которого с большим зрительским успехом не так давно прошел на сцене Всеволожского центра культуры и досуга.

Наши ребята с удовольствием участвовали в работе мастерских, которые проводили профессиональные артисты, играли на сцене, и, конечно, купались в Азовском море.

Всеволожская труппа была отмечена дипломом, кубком и большим сладким призом. Специальными призы жюри вручило Артему Владимирову за роль князя Вяземского и Петру Хохулину за роль лакея.

Впереди – предпремьерный показ спектакля «Онегин. Точка сцены». Он состоится 8 сентября в исторических интерьерах Музея-усадьбы «Приютино».